Россиянин Максим Цветков взял не те палки перед передачей эстафеты
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Россиянин Максим Цветков взял не те палки перед передачей эстафеты на четвёртом этапе Кубка мира, проходящем в Рупольдинге. Палки пришлось надевать уже непосредственно на дистанции.
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