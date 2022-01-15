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Россиянин Максим Цветков взял не те палки перед передачей эстафеты

Россиянин Максим Цветков взял не те палки перед передачей эстафеты
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Россиянин Максим Цветков взял не те палки перед передачей эстафеты на четвёртом этапе Кубка мира, проходящем в Рупольдинге. Палки пришлось надевать уже непосредственно на дистанции.

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