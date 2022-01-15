Россиянин Максим Цветков взял не те палки перед передачей эстафеты

Россиянин Максим Цветков взял не те палки перед передачей эстафеты на четвёртом этапе Кубка мира, проходящем в Рупольдинге. Палки пришлось надевать уже непосредственно на дистанции.