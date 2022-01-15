Фемлинг — о стрельбе по чужой мишени: в последний раз совершал подобную глупость в 8-9 лет

Шведский биатлонист Пеппе Фемлинг прокомментировал курьёзную ситуацию во время мужской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Фемлинг стрелял по установке норвежца Александера Фьелда Андерсена, а тот не поднял руку, потому что не знал, что делать. Андерсен потерял большое количество времени, в том числе обсуждая момент с арбитром, и в итоге зашёл на 2 штрафных круга.

«Ничего не понял. Мы выстроились в длинную очередь из 17-18 человек, и вдруг начался хаос. Я успел сделать четыре выстрела, а потом понял, что это не моя мишень. В последний раз я совершал подобную глупость, когда мне было лет 8-9», — цитирует Фемлинга Aftonbladet.

Отметим, что ко второму рубежу Андерсен подходил с отставанием в 12 секунд, после проблем на стойке сборная Норвегии начала проигрывать лидеру 2 минуты 11 секунд.