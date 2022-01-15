Фемлинг: я первым извинился перед норвежцем, это никому из нас не было выгодно

Шведский биатлонист Пеппе Фемлинг прокомментировал курьёзную ситуацию во время мужской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).



Фемлинг стрелял по установке норвежца Александера Фьелда Андерсена, а тот не поднял руку, потому что не знал, что делать. Андерсен потерял большое количество времени, в том числе обсуждая момент с арбитром, и в итоге зашёл на 2 штрафных круга.



«Я первым извинился, это никому из нас не было выгодно. Но не понимаю, почему он просто не отстранился. Говорят, он сделал пять выстрелов. Я настолько сильно сконцентрировался, что стрелял по чужим мишеням. Что-то постоянно должно случиться — или мы празднуем победу, или всё идёт наперекосяк», — цитирует Фемлинга Aftonbladet.



Отметим, что ко второму рубежу Андерсен подходил с отставанием в 12 секунд, после проблем на стойке сборная Норвегии начала проигрывать лидеру 2 минуты 11 секунд.