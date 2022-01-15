Андерсен: пытался всё объяснить, но Фемлинг продолжил стрелять по моей мишени

Норвежец Александер Фьелд Андерсен прокомментировал курьёзную ситуацию во время мужской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).



Шведский биатлонист Пеппе Фемлинг стрелял по установке Андерсена, а тот не поднял руку, потому что не знал, что делать. Андерсен потерял большое количество времени, в том числе обсуждая момент с арбитром, и в итоге зашёл на 2 штрафных круга.



«Когда я начал стрелять, швед попадал первым, а я вторым. Тут я попытался объяснить, но Пеппе продолжил стрелять. Очень неприятно, когда стоишь и теряешь время на рубеже, потом идёшь на штрафные круги и проходишь последний круг в одиночестве», — цитирует Андерсена Expressen.



Отметим, что ко второму рубежу Андерсен подходил с отставанием в 12 секунд, после проблем на стойке сборная Норвегии начала проигрывать лидеру 2 минуты 11 секунд.