Сборная России выиграла мужскую эстафету впервые за три года

В Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафета. Гонку выиграла сборная России, для которой эта победа стала первой за последние три года. Предыдущую викторию россияне праздновали 13 января 2019 года в немецком Оберхофе. Александр Логинов и Максим Цветков входили в состав той команды, за которую также выступали Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко.

В состав российской сборной в гонке 15 января 2022 года, помимо Логинова и Цветкова, вошли Карим Халили и Даниил Серохвостов. Для Халили и Серохвостова этот успех стал первым подобным на этапах Кубка мира.

Второе место на этапе в Рупольдинге заняла команда Германии. Бронзовые медали достались белорусской сборной.