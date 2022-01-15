Победный финиш Максима Цветкова на этапе Кубка мира

В Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафета. Гонку выиграла сборная России, для которой эта победа стала первой за последние три года. На последнем этапе за российскую команду выступал Максим Цветков, победный финиш которого запечатлел IBU TV.

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В состав российской сборной в гонке 15 января 2022 года, помимо Цветкова, вошли Карим Халили, Даниил Серохвостов и Александр Логинов. Для Халили и Серохвостова этот успех стал первым подобным на этапах Кубка мира.

Второе место на этапе в Рупольдинге заняла команда Германии, отстав от победителей на 7,0 сек. Бронзовые медали достались белорусской сборной с отставанием в 23,0 сек.