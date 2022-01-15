«Ещё бы в такой обстановке не выиграть». Хованцев — о золоте россиян в мужской эстафете
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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал победу российской команды в эстафете на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
«Ещё бы в такой обстановке не выиграть. Но победа есть победа. Она всегда заслуженная. Сегодня хорошо стреляли. Пусть думают и волнуются другие, которые устраивали цирковые номера, стреляя по чужим мишеням. Команда подходит к Олимпийским играм. Все начинают окончательную подготовку. Дай бог, чтобы всё это повторилось на Олимпиаде. Осталось совсем немного», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг (Германия). Эстафета. Мужчины
1. Россия — 1:11.06,1 (0+4)
2. Германия +7,0 (0+2)
3. Беларусь +23,2 (0+6).
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