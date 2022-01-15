«Ещё бы в такой обстановке не выиграть». Хованцев — о золоте россиян в мужской эстафете

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал победу российской команды в эстафете на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Ещё бы в такой обстановке не выиграть. Но победа есть победа. Она всегда заслуженная. Сегодня хорошо стреляли. Пусть думают и волнуются другие, которые устраивали цирковые номера, стреляя по чужим мишеням. Команда подходит к Олимпийским играм. Все начинают окончательную подготовку. Дай бог, чтобы всё это повторилось на Олимпиаде. Осталось совсем немного», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг (Германия). Эстафета. Мужчины



1. Россия — 1:11.06,1 (0+4)

2. Германия +7,0 (0+2)

3. Беларусь +23,2 (0+6).