Каминский прокомментировал выступление сборной России в мужской эстафете

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал победу российской команды в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Карим Халили обошёлся без дополнительных патронов, это уже хорошо. Отработал на твёрдую четвёрку, потому что подвис на стрельбе лёжа, надо побыстрее. Сейчас это не так важно, но на Олимпийских играх будет совершенно другая обстановка. Но скорость в гонке Карим выдержал.



Серохвостов совершил ошибку: он подходил на рубеж не своим темпом — нужно было быстрее. Он не знал, можно ли по правилам обгонять в пределах рубежа или нет. Ну и по скорости Даня, видимо, чуть устал. Думаю, у него никогда не было такой нагрузки.



Саша Логинов — всё нормально, кроме стойки. Надо стойку доработать, и всё будет хорошо. Цветков выжал на 100 процентов всё, на что он способен.



Поедет ли этот эстафетный состав на Олимпиаду? Завтра ещё гонка, что-то может измениться», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».