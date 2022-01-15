Максим Максимов оценил победу мужской сборной России в эстафете

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов прокомментировал победу российской команды в эстафете на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).



«Парни справились с гонкой, это отрадно. Приближение Олимпиады даёт о себе знать. Все волнуются, переживают, хотят подойти к Играм с позитивными эмоциями. И мы оказались в выигрышной ситуации.



То, что мы сегодня заняли первое место, — это хорошо. Но нам ещё есть куда стремиться. Хоть у нас всего четыре дополнительных патрона, но на каждом этапе есть свои недочёты, над которыми ещё нужно работать. Если нам до Олимпиады удастся с этим разобраться, будет отлично», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг (Германия). Эстафета. Мужчины



1. Россия — 1:11.06,1 (0+4)

2. Германия +7,0 (0+2)

3. Беларусь +23,2 (0+6).