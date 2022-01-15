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Максим Максимов оценил победу мужской сборной России в эстафете

Максим Максимов оценил победу мужской сборной России в эстафете
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Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов прокомментировал победу российской команды в эстафете на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Парни справились с гонкой, это отрадно. Приближение Олимпиады даёт о себе знать. Все волнуются, переживают, хотят подойти к Играм с позитивными эмоциями. И мы оказались в выигрышной ситуации.

То, что мы сегодня заняли первое место, — это хорошо. Но нам ещё есть куда стремиться. Хоть у нас всего четыре дополнительных патрона, но на каждом этапе есть свои недочёты, над которыми ещё нужно работать. Если нам до Олимпиады удастся с этим разобраться, будет отлично», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг (Германия). Эстафета. Мужчины

1. Россия — 1:11.06,1 (0+4)
2. Германия +7,0 (0+2)
3. Беларусь +23,2 (0+6).

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