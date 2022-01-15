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Башкиров: когда Наврат начал догонять Цветкова, «поджало» немножко

Башкиров: когда Наврат начал догонять Цветкова, «поджало» немножко
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Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров прокомментировал победу российской команды в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Команда отработала практически на все 100. Каждый на своём этапе сделал всё, что от него требовалось.

Когда Наврат начал догонять Цветкова, «поджало» немножко. Но на выходе с подъёма стало ясно, что Максим держит отрыв.

Для сегодняшних условий два рубежа, которые прошли со штрафом, — это хорошо. Есть к чему стремиться, но сегодня есть хороший рабочий результат», — сказал Башкиров в эфире «Матч ТВ».

Второе место сегодня заняла команда Германии. Бронзовые медали достались представителям Беларуси. За немцев выступали Эрик Лессер, Роман Рес, Бенедикт Долль и Филипп Наврат. За белорусов — Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и Антон Смольский.

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