Башкиров: когда Наврат начал догонять Цветкова, «поджало» немножко

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров прокомментировал победу российской команды в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).



«Команда отработала практически на все 100. Каждый на своём этапе сделал всё, что от него требовалось.



Когда Наврат начал догонять Цветкова, «поджало» немножко. Но на выходе с подъёма стало ясно, что Максим держит отрыв.



Для сегодняшних условий два рубежа, которые прошли со штрафом, — это хорошо. Есть к чему стремиться, но сегодня есть хороший рабочий результат», — сказал Башкиров в эфире «Матч ТВ».

Второе место сегодня заняла команда Германии. Бронзовые медали достались представителям Беларуси. За немцев выступали Эрик Лессер, Роман Рес, Бенедикт Долль и Филипп Наврат. За белорусов — Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и Антон Смольский.