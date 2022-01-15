«Команда показала умение работать на рубежах». Драчёв — о победе сборной России в эстафете
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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал победу российской команды в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
«Ребята молодцы, прекрасная работа! Сегодня отлично отработали на рубежах — команда показала именно умение работать на рубежах. Не самые быстрые ноги, но здесь и не надо быстро работать ногами. Главное — качественно стрелять.
Так получилось, что в связи с нервотрёпкой у шведов и норвежцев мы выставили самый оптимальный состав, который великолепно отработал. Можно быть довольными такой уверенной и хорошей победой. Цветков очень хорошо отработал на последнем этапе, стрельба не подводит», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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