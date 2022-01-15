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Цветков объяснил, почему спутал палки перед передачей эстафеты

Цветков объяснил, почему спутал палки перед передачей эстафеты
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Биатлонист сборной России Максим Цветков прокомментировал победу команды в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), а также объяснил курьёз с палками перед передачей эстафеты.

«Я не упустил время на старте, всё-таки вовремя стартовал. Просто немного не успел надеть палки. Перед стартом пошёл в стартовую зону и не посмотрел, чьи это палки. Было написано, что это палки моего партнёра Карима. Вернулся бегом на лыжах, взял свои палки и побежал на старт.

Погода хорошая, на стрельбище особых проблем не было. Поэтому сегодня можно было работать без ошибок. Что я, в принципе, и сделал. По дистанции работалось уже по состоянию», — сказал Цветков после гонки.

Второе место сегодня заняла команда Германии. Бронзовые медали достались представителям Беларуси. За немцев выступали Эрик Лессер, Роман Рес, Бенедикт Долль и Филипп Наврат. За белорусов — Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и Антон Смольский.

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