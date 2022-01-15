Карим Халили: плюс одна медалька в копилку. Идём дальше

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал победу команды в эстафете на этапе Кубка мира, проходящем в Рупольдинге.

«Всё как обычно, хорошо. Плюс одна медалька в копилку. Идём дальше. Я до конца Сашиного этапа был на допинг-контроле, вышел, когда Макс бежал уже первый круг. Расклад узнал только к этому времени. Я только сейчас понимаю, что я ещё смотрел биатлон по телевизору, когда Саша и Максим дебютировали на Кубке мира, причём так солидно дебютировали, а сейчас мы с ними в одной эстафете. Начинаю радоваться (смеётся).

В каждой гонке нельзя ошибаться, не только в этой. И в спринте, и сегодня, и завтра, и в Антхольце нельзя ошибаться. Это наша работа, мы должны идеально её выполнять. В любом случае я был рад, что выпала возможность стартовать. Если получится попасть в олимпийский состав, то была возможность ещё раз попрактиковаться в эстафетной гонке. Очень круто. Дальше будем ждать, когда объявят составы и кто куда едет. Будем готовиться дальше», — сказал Карим Халили в эфире «Матч ТВ» перед церемонией награждения.