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Даниил Серохвостов: работаем на максимум в каждой эстафете, и отсюда такой результат

Даниил Серохвостов: работаем на максимум в каждой эстафете, и отсюда такой результат
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал победу команды в эстафете на этапе Кубка мира, проходящем в Рупольдинге.

«Очень рад первому месту. В каждой эстафете чуть-чуть не хватало, сейчас мы реализовались. Я «закатывался», увидел, что Саша стрелял «ноль» на лёжке, обрадовался, поехал дальше. Видел только, как финишировал Саша. На самом деле непонятно, вроде радуешься, а вроде… Мы просто устали. Я талисман? Нет, а может быть, да (смеётся). Не знаю. Просто работаем на максимум в каждой эстафете, и отсюда такой результат хороший», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ» перед церемонией награждения.

Второе место в гонке заняла сборная Германии, третьими финишировали представители Беларуси.

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