Максим Цветков: у меня была практика, когда я падал с флагом на финише

Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал победу команды в эстафете на этапе Кубка мира, проходящем в Рупольдинге.

«Почему не взял флаг? Было немножко опасно, не дай бог что случится. У меня была практика, когда я падал с флагом на финише. Это была одна из первых моих гонок в биатлоне, бежали Спартакиаду учащихся с Александром в разных командах. Ехал с флагом Москвы и упал на финише. Мы минуты две, наверное, выигрывали, поэтому запас был большой.

Я сразу искал запас, старался не мощно равнину пройти и экономился на подъём, потому что знал, что если меня достанут, всё будет решаться там. Самая тяжёлая часть — затяжной последний подъём. Я ставку на него делал, в принципе, удалось его хорошо отработать. Я видел, что на втором этапе ещё довольно-таки плотная группа была, наверное, команд 7-8 довольно-таки близко шли.

На этапе, который бежал Александр, стали отрывы появляться, и стало ясно, что мы вторые, недалеко пара команд. Нужно было бороться за призы. В принципе, особо-то проблем со стрельбой не было. Так же как на спринте подходил к стойке спокойно. Единственное, на стойке у меня не вылетела одна гильза, я заволновался перед третьим выстрелом, но удалось отработать без дополнительных патронов, это хорошо на последнем этапе.

Мне кажется, на первой гонке Кубка России на 0,01% была возможность, что я приеду сюда и буду бороться за попадание в олимпийскую команду. Работал, старался, очень важный сезон, понимал это. Здесь подготовка не этих месяцев, а несколько лет работы, чтобы попасть сюда и выступать на этом уровне», — сказал Цветков в эфире «Матч ТВ» перед церемонией награждения.