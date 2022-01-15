Логинов: сейчас нет никаких мыслей по поводу Олимпиады. Не хочу задумываться о будущем

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал победу команды в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«За гонкой тяжеловато было наблюдать, немножко занят был — сам бежал тоже. Сегодня скажу огромное спасибо команде, которая работала на трассе, потому что информацию всю давали довольно оперативно, и это сильно помогает. Опять-таки здорово, что сегодня всё сразу же было в борьбе, было комфортно работать. Конечно, когда ты изначально знаешь, что не догоняешь, а ведёшь борьбу в лидерах, очень приятно.

Я не хочу забегать вперёд. Сейчас нет никаких мыслей по поводу Олимпиады. Не хочу задумываться о будущем, хочу испытывать здесь и сейчас. Всех с долгожданной победой, её всё-таки не было три года», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».