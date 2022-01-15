Логинов: сейчас нет никаких мыслей по поводу Олимпиады. Не хочу задумываться о будущем

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал победу команды в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
«За гонкой тяжеловато было наблюдать, немножко занят был — сам бежал тоже. Сегодня скажу огромное спасибо команде, которая работала на трассе, потому что информацию всю давали довольно оперативно, и это сильно помогает. Опять-таки здорово, что сегодня всё сразу же было в борьбе, было комфортно работать. Конечно, когда ты изначально знаешь, что не догоняешь, а ведёшь борьбу в лидерах, очень приятно.
Я не хочу забегать вперёд. Сейчас нет никаких мыслей по поводу Олимпиады. Не хочу задумываться о будущем, хочу испытывать здесь и сейчас. Всех с долгожданной победой, её всё-таки не было три года», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».
- 15 января 2022
-
19:31
-
19:21
-
19:12
-
19:06
-
19:05
-
19:01
-
18:55
-
18:46
-
18:43
-
18:40
-
18:36
-
18:31
-
18:25
-
18:23
-
18:18
-
18:16
-
18:15
-
18:11
-
18:10
-
18:07
-
18:06
-
18:05
-
17:57
-
17:41
-
17:38
-
17:35
-
17:31
-
17:28
-
17:26
-
17:24
-
17:14
-
17:09
-
16:58
-
16:48
-
16:33