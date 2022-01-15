Российские биатлонисты получают золотые медали за победу в эстафете. Видео

В Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафета. Гонку выиграла сборная России, для которой эта победа стала первой за последние три года. Предлагаем вашему вниманию церемонию награждения.

Ролик доступен в «твиттере» BMW IBU World Cup. Права на видео принадлежат IBU TV.

В состав российской сборной в гонке вошли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков. Для Халили и Серохвостова этот успех стал первым подобным на этапах Кубка мира. Логинов и Цветков были участниками команды во время предыдущей победы россиян в эстафете Кубка мира, пришедшей к нашему квартету три года назад в немецком Оберхофе.



Второе место заняла команда Германии. Бронзовые медали достались белорусской сборной.