«Гонка потеряла для нас значимость». В сборной Швеции отреагировали на курьёз со стрельбой
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Тренер сборной Швеции Жан-Марк Шабло прокомментировал курьёзную ситуацию во время мужской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
Шведский биатлонист Пеппе Фемлинг стрелял по установке норвежца Александера Фьелда Андерсена, а тот не поднял руку, потому что не знал, что делать. Андерсен потерял большое количество времени, в том числе обсуждая момент с арбитром, и в итоге зашёл на 2 штрафных круга.
«Пеппе делает четыре выстрела не по своей установке. Когда он это понимает, то выпускает последнюю пулю и три доппатрона уже в свои мишени. С этого момента гонка для нас потеряла какую-то значимость. Это его вина, тут нечего сказать», — приводит слова Шабло издание Nordic Magazine.
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