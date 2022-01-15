Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Гонка потеряла для нас значимость». В сборной Швеции отреагировали на курьёз со стрельбой

«Гонка потеряла для нас значимость». В сборной Швеции отреагировали на курьёз со стрельбой
Комментарии

Тренер сборной Швеции Жан-Марк Шабло прокомментировал курьёзную ситуацию во время мужской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Шведский биатлонист Пеппе Фемлинг стрелял по установке норвежца Александера Фьелда Андерсена, а тот не поднял руку, потому что не знал, что делать. Андерсен потерял большое количество времени, в том числе обсуждая момент с арбитром, и в итоге зашёл на 2 штрафных круга.

«Пеппе делает четыре выстрела не по своей установке. Когда он это понимает, то выпускает последнюю пулю и три доппатрона уже в свои мишени. С этого момента гонка для нас потеряла какую-то значимость. Это его вина, тут нечего сказать», — приводит слова Шабло издание Nordic Magazine.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022