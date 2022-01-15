«Гонка потеряла для нас значимость». В сборной Швеции отреагировали на курьёз со стрельбой

Тренер сборной Швеции Жан-Марк Шабло прокомментировал курьёзную ситуацию во время мужской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).



Шведский биатлонист Пеппе Фемлинг стрелял по установке норвежца Александера Фьелда Андерсена, а тот не поднял руку, потому что не знал, что делать. Андерсен потерял большое количество времени, в том числе обсуждая момент с арбитром, и в итоге зашёл на 2 штрафных круга.



«Пеппе делает четыре выстрела не по своей установке. Когда он это понимает, то выпускает последнюю пулю и три доппатрона уже в свои мишени. С этого момента гонка для нас потеряла какую-то значимость. Это его вина, тут нечего сказать», — приводит слова Шабло издание Nordic Magazine.