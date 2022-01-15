Есть ли у сборной России шансы на медаль в мужской эстафете на Олимпиаде?

Сегодня в Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафета. Гонку выиграла сборная России, для которой эта победа стала первой за последние три года.

В начале февраля в Пекине начнутся Олимпийские игры 2022 года. «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: есть ли у сборной России шансы на медаль в мужской эстафете на Олимпиаде?

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В состав российской сборной сегодня вошли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков. Для Халили и Серохвостова этот успех стал первым подобным на этапах Кубка мира. Логинов и Цветков были участниками команды во время предыдущей победы россиян.

Второе место заняла команда Германии. Бронзовые медали достались белорусской сборной.