Сегодня в Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафета. Гонку выиграла сборная России, для которой эта победа стала первой за последние три года.
В начале февраля в Пекине начнутся Олимпийские игры 2022 года. «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: есть ли у сборной России шансы на медаль в мужской эстафете на Олимпиаде?
Пройти опрос можно по ссылке.
В состав российской сборной сегодня вошли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков. Для Халили и Серохвостова этот успех стал первым подобным на этапах Кубка мира. Логинов и Цветков были участниками команды во время предыдущей победы россиян.
Второе место заняла команда Германии. Бронзовые медали достались белорусской сборной.
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