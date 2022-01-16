Пресс-атташе СБР прокомментировал информацию об отрицательном тесте Латыпова на COVID

Пресс-атташе Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов прокомментировал информацию о том, что Эдуард Латыпов сдал отрицательный тест на коронавирус.
«Коллеги немного торопятся. Эдик сдал отрицательный экспресс-тест для выявления антигена к коронавирусу, а не тест на COVID-19. Это немного разные вещи.
«Антиген» не является официальным тестом, это предварительное обследование, которое требует лабораторного подтверждения.
Для нас «антиген» – это элемент самоконтроля, который спортсмен может сделать себе сам. Берётся мазок из носа, наносится на полоску теста, дальше – в какой цвет окрасится.
На длину карантина Эдика этот тест, к сожалению, никак не влияет. Тест на COVID-19 он должен будет сдать в конце карантина», – написал Аверьянов в своём телеграм-канале.
Напомним, Латыпов сдал положительный тест на COVID-19 перед этапом Кубка мира в Оберхофе. Российский биатлонист будет находиться на карантине до 19 января.
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