Пресс-атташе СБР прокомментировал информацию об отрицательном тесте Латыпова на COVID

Пресс-атташе Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов прокомментировал информацию о том, что Эдуард Латыпов сдал отрицательный тест на коронавирус.

«Коллеги немного торопятся. Эдик сдал отрицательный экспресс-тест для выявления антигена к коронавирусу, а не тест на COVID-19. Это немного разные вещи.

«Антиген» не является официальным тестом, это предварительное обследование, которое требует лабораторного подтверждения.

Для нас «антиген» – это элемент самоконтроля, который спортсмен может сделать себе сам. Берётся мазок из носа, наносится на полоску теста, дальше – в какой цвет окрасится.

На длину карантина Эдика этот тест, к сожалению, никак не влияет. Тест на COVID-19 он должен будет сдать в конце карантина», – написал Аверьянов в своём телеграм-канале.

Напомним, Латыпов сдал положительный тест на COVID-19 перед этапом Кубка мира в Оберхофе. Российский биатлонист будет находиться на карантине до 19 января.