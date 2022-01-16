«Мёд на душу». Тихонов отреагировал на победу России в мужской эстафете

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов прокомментировал победу мужской сборной России в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
«Ребята отлично сработали. Это мёд на душу после такого перерыва. Столько было побед раньше, так долго ждали. Просто подарок на Рождество Христова! Всевышний был с нами. Это радость для нашего поколения», — приводит слова Тихонова «Спорт-экспресс».
Также Тихонов считает, что для хороших результатов на Олимпиаде в составе сборной России должен быть Эдуард Латыпов: «Он необходим составу нашей сборной. Я думаю, он идёт вторым номером за Логиновым. Это даже хорошо, что он сейчас отдохнет. Лёгкие тренировки и к Олимпиаде он будет хорош».
Напомним, на шестом этапе Кубка мира по биатлону сборная России выиграла мужскую эстафетную гонку, преодолев дистанцию за 1 час 11 минут 6,1 секунды, и использовав четыре дополнительных патрона. Свою предыдущую победу россияне одержали 13 января 2019 года в немецком Оберхофе.
В Рупольдинге за команду России выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.
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