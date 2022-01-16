Серохвостов рассказал, как к успехам России относится Самуэльссон и другие иностранцы
Поделиться
Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, как к успехам сборной России относятся зарубежные коллеги.
Ранее российские биатлонисты выиграли эстафету на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). В состав команды вошли: Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.
«Все приветливые. Никто не ходит с поднятым носом. Лессер всегда дружелюбный, но последние пару дней — особенно. Хофер шутит. Да и французы с норвежцами, кстати, тоже. Такого, будто кто-то не любит русских, вообще не ощущаю.
Самуэльссон подходил в Хохфильцене, с третьим местом нас поздравлял. На допинг-контроле ещё как-то сидели, перекинулись парой слов. Всё нормально», — приводит слова Серохвостова «Спорт-экспресс».
Комментарии
- 16 января 2022
-
11:45
-
11:37
-
10:00
-
08:57
-
02:38
- 15 января 2022
-
21:30
-
21:01
-
20:54
-
20:33
-
20:20
-
20:18
-
19:31
-
19:21
-
19:12
-
19:06
-
19:05
-
19:01
-
18:55
-
18:46
-
18:43
-
18:40
-
18:36
-
18:31
-
18:25
-
18:23
-
18:18
-
18:16
-
18:15
-
18:11
-
18:10
-
18:07
-
18:06
-
18:05
-
17:57
-
17:41
Партнерский контент