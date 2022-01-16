Серохвостов рассказал, как к успехам России относится Самуэльссон и другие иностранцы

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, как к успехам сборной России относятся зарубежные коллеги.

Ранее российские биатлонисты выиграли эстафету на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). В состав команды вошли: Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

«Все приветливые. Никто не ходит с поднятым носом. Лессер всегда дружелюбный, но последние пару дней — особенно. Хофер шутит. Да и французы с норвежцами, кстати, тоже. Такого, будто кто-то не любит русских, вообще не ощущаю.

Самуэльссон подходил в Хохфильцене, с третьим местом нас поздравлял. На допинг-контроле ещё как-то сидели, перекинулись парой слов. Всё нормально», — приводит слова Серохвостова «Спорт-экспресс».