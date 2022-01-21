Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок мира по биатлону — 2021/2022, Антхольц, женщины, индивидуальная гонка: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Кубок мира по биатлону, индивидуальная гонка: когда начнётся, по какому каналу смотреть
Комментарии

Сегодня, 21 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:15 мск.

В прямом эфире индивидуальную гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

В гонке выступят три россиянки: Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт индивидуальных гонок
1. Маркета Давидова (Чехия) — 60.
2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 54.
3. Денизе Херрман (Германия) — 48.
4. Динара Алимбекова (Беларусь) — 43.
5. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 40.
6. Эмма Ландер (Канада) — 38.
7. Эмили Охейм Калькенберг (Норвегия) — 36.
8. Кристина Резцова (Россия) — 34.
9. Анна Вайдель (Германия) — 32.
10. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 31...
25. Светлана Миронова (Россия) — 16...
28. Лариса Куклина (Россия) — 13.

Биатлон: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
Новость по теме
Три российские биатлонистки пропустят индивидуальную гонку в Антхольце
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022