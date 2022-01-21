Кубок мира по биатлону, индивидуальная гонка: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 21 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:15 мск.



В прямом эфире индивидуальную гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

В гонке выступят три россиянки: Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт индивидуальных гонок

1. Маркета Давидова (Чехия) — 60.

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 54.

3. Денизе Херрман (Германия) — 48.

4. Динара Алимбекова (Беларусь) — 43.

5. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 40.

6. Эмма Ландер (Канада) — 38.

7. Эмили Охейм Калькенберг (Норвегия) — 36.

8. Кристина Резцова (Россия) — 34.

9. Анна Вайдель (Германия) — 32.

10. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 31...

25. Светлана Миронова (Россия) — 16...

28. Лариса Куклина (Россия) — 13.