Кубок мира по биатлону, индивидуальная гонка: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 21 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:15 мск.
В прямом эфире индивидуальную гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.
В гонке выступят три россиянки: Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт индивидуальных гонок
1. Маркета Давидова (Чехия) — 60.
2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 54.
3. Денизе Херрман (Германия) — 48.
4. Динара Алимбекова (Беларусь) — 43.
5. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 40.
6. Эмма Ландер (Канада) — 38.
7. Эмили Охейм Калькенберг (Норвегия) — 36.
8. Кристина Резцова (Россия) — 34.
9. Анна Вайдель (Германия) — 32.
10. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 31...
25. Светлана Миронова (Россия) — 16...
28. Лариса Куклина (Россия) — 13.
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