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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, Антхольц, мужчины, масс-старт: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть

Кубок мира по биатлону, мужчины: когда начнётся масс-старт, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 22 января, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится мужской масс-старт на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 14:50 мск.

В прямом эфире масс-старт можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 2.

Участие в гонке примут четыре россиянина: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Антон Бабиков.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт масс-стартов
1. Эмильен Жаклен (Франция) — 60.
2. Кентен Фийон Майе (Франция) — 54.
3. Тарьей Бё (Норвегия) — 48.
4. Феликс Ляйтнер (Австрия) — 43.
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 40.
6. Йоханнес Кюн (Германия) — 38.
7. Бенедикт Долль (Германия) — 36.
8. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 34.
9. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 32.
10. Беньямин Вегер (Швейцария) — 31...
12. Эдуард Латыпов (Россия) — 29...
15. Александр Логинов (Россия) — 26...
22. Александр Поварницын (Россия) — 18...
25. Карим Халили (Россия) — 12.
26. Даниил Серохвостов (Россия) — 10.

Календарь Кубка мира по биатлону 2021-2022
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