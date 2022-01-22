Кубок мира по биатлону, мужчины: когда начнётся масс-старт, по какому каналу смотреть

Сегодня, 22 января, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится мужской масс-старт на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 14:50 мск.



В прямом эфире масс-старт можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 2.

Участие в гонке примут четыре россиянина: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Антон Бабиков.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт масс-стартов

1. Эмильен Жаклен (Франция) — 60.

2. Кентен Фийон Майе (Франция) — 54.

3. Тарьей Бё (Норвегия) — 48.

4. Феликс Ляйтнер (Австрия) — 43.

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 40.

6. Йоханнес Кюн (Германия) — 38.

7. Бенедикт Долль (Германия) — 36.

8. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 34.

9. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 32.

10. Беньямин Вегер (Швейцария) — 31...

12. Эдуард Латыпов (Россия) — 29...

15. Александр Логинов (Россия) — 26...

22. Александр Поварницын (Россия) — 18...

25. Карим Халили (Россия) — 12.

26. Даниил Серохвостов (Россия) — 10.