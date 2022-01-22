Кубок мира по биатлону, мужчины: когда начнётся масс-старт, по какому каналу смотреть

Сегодня, 22 января, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится мужской масс-старт на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 14:50 мск.
В прямом эфире масс-старт можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 2.
Участие в гонке примут четыре россиянина: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Антон Бабиков.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт масс-стартов
1. Эмильен Жаклен (Франция) — 60.
2. Кентен Фийон Майе (Франция) — 54.
3. Тарьей Бё (Норвегия) — 48.
4. Феликс Ляйтнер (Австрия) — 43.
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 40.
6. Йоханнес Кюн (Германия) — 38.
7. Бенедикт Долль (Германия) — 36.
8. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 34.
9. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 32.
10. Беньямин Вегер (Швейцария) — 31...
12. Эдуард Латыпов (Россия) — 29...
15. Александр Логинов (Россия) — 26...
22. Александр Поварницын (Россия) — 18...
25. Карим Халили (Россия) — 12.
26. Даниил Серохвостов (Россия) — 10.
- 22 января 2022
-
11:30
-
10:18
-
10:05
-
10:00
-
08:41
-
08:34
-
08:18
-
08:13
-
00:59
- 21 января 2022
-
23:09
-
20:55
-
20:16
-
20:06
-
19:42
-
19:03
-
18:56
-
18:47
-
18:18
-
18:16
-
18:15
-
18:11
-
18:11
-
18:07
-
18:06
-
17:59
-
17:55
-
17:38
-
16:30
-
16:23
-
16:09
-
13:24
-
13:14
-
13:00
-
12:40
-
12:12