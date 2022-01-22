Кубок мира по биатлону: когда начнётся женская эстафета, по какому каналу смотреть

Сегодня, 22 января, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится женская эстафета 4 х 6 км. Начало соревнований запланировано на 17:00 мск.



В прямом эфире женскую эстафету можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

За сборную России выступят: Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт эстафет

1. Франция — 168.

2. Швеция — 162.

3. Россия — 136.

4. Беларусь — 126.

5. Германия — 126.

6. Норвегия — 115.

7. Италия — 104.

8. Украина — 103.

9. Чехия — 96.

10. Эстония — 94.

В первой эстафете сезона в Эстерсунде (Швеция) сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла восьмое место. На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Васнецова, Миронова, Нигматуллина и Резцова завоевали серебро. В Рупольдинге Васнецова, Миронова, Казакевич и Резцова завоевали бронзу.