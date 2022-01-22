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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 7-й этап, Антхольц, Антерсельва, эстафета: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Кубок мира по биатлону: когда начнётся женская эстафета, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 22 января, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится женская эстафета 4 х 6 км. Начало соревнований запланировано на 17:00 мск.

В прямом эфире женскую эстафету можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

За сборную России выступят: Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт эстафет
1. Франция — 168.
2. Швеция — 162.
3. Россия — 136.
4. Беларусь — 126.
5. Германия — 126.
6. Норвегия — 115.
7. Италия — 104.
8. Украина — 103.
9. Чехия — 96.
10. Эстония — 94.

В первой эстафете сезона в Эстерсунде (Швеция) сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла восьмое место. На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Васнецова, Миронова, Нигматуллина и Резцова завоевали серебро. В Рупольдинге Васнецова, Миронова, Казакевич и Резцова завоевали бронзу.

Биатлон: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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