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Кубок мира по биатлону, Антхольц, Антерсельва, женщины, масс-старт: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Кубок мира по биатлону, женщины: когда начнётся масс-старт, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 23 января, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится женский масс-старт на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 17:15 мск.

В прямом эфире масс-старт можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

Участие в гонке примут четыре россиянки: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт масс-стартов
1. Эльвира Эберг (Швеция) – 60.
2. Жулия Симон (Франция) – 54.
3. Кристина Резцова (Россия) – 48.
4. Доротея Вирер (Италия) – 43.
5. Джессика Ислова (Чехия) – 40.
6. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 38.
7. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 36.
8. Маркета Давидова (Чехия) — 34.
9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 32.
10. Ханна Эберг (Швеция) — 31...
18. Светлана Миронова (Россия) — 23...
29. Ирина Казакевич (Россия) — 4.

Календарь Кубка мира по биатлону 2021-2022
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