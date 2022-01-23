Кубок мира по биатлону, женщины: когда начнётся масс-старт, по какому каналу смотреть

Сегодня, 23 января, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится женский масс-старт на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 17:15 мск.
В прямом эфире масс-старт можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.
Участие в гонке примут четыре россиянки: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт масс-стартов
1. Эльвира Эберг (Швеция) – 60.
2. Жулия Симон (Франция) – 54.
3. Кристина Резцова (Россия) – 48.
4. Доротея Вирер (Италия) – 43.
5. Джессика Ислова (Чехия) – 40.
6. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 38.
7. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 36.
8. Маркета Давидова (Чехия) — 34.
9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 32.
10. Ханна Эберг (Швеция) — 31...
18. Светлана Миронова (Россия) — 23...
29. Ирина Казакевич (Россия) — 4.
- 23 января 2022
-
13:00
-
12:21
-
12:00
-
11:00
-
10:42
-
09:00
-
00:48
-
00:26
-
00:06
- 22 января 2022
-
21:59
-
20:50
-
20:09
-
19:59
-
19:57
-
19:49
-
19:31
-
19:28
-
19:21
-
19:20
-
19:15
-
19:14
-
19:10
-
19:05
-
19:01
-
18:56
-
18:53
-
18:51
-
18:51
-
18:47
-
18:46
-
18:43
-
18:39
-
18:39
-
18:34
-
18:24