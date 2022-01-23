Кубок мира по биатлону, женщины: когда начнётся масс-старт, по какому каналу смотреть

Сегодня, 23 января, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится женский масс-старт на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 17:15 мск.



В прямом эфире масс-старт можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

Участие в гонке примут четыре россиянки: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт масс-стартов

1. Эльвира Эберг (Швеция) – 60.

2. Жулия Симон (Франция) – 54.

3. Кристина Резцова (Россия) – 48.

4. Доротея Вирер (Италия) – 43.

5. Джессика Ислова (Чехия) – 40.

6. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 38.

7. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 36.

8. Маркета Давидова (Чехия) — 34.

9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 32.

10. Ханна Эберг (Швеция) — 31...

18. Светлана Миронова (Россия) — 23...

29. Ирина Казакевич (Россия) — 4.