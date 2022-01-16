Миронова не примет участия в пасьюте Рупольдинга. Она была лучшей из россиянок в спринте

Российская биатлонистка Светлана Миронова не примет участия в сегодняшней гонке преследования в рамках шестого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
«У Светы небольшая температура, решили перестраховаться. ПЦР-тесты вся команда сдавала вчера, у всех отрицательные, включая Миронову», — написал в своём телеграм-канале руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.
Сегодня, 16 января, в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 14:45 мск.
Первой на дистанцию отправится победительница спринта шведка Эльвира Эберг. Спустя 22 секунды стартует норвежка Марте Рёйселанд, затем в борьбу вступит итальянка Доротея Вирер (+0.30).
Участие в гонке примут пять россиянок. Светлана Миронова должна была стартовать восьмой с отставанием от лидера в 51 секунду.
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