Миронова не примет участия в пасьюте Рупольдинга. Она была лучшей из россиянок в спринте

Российская биатлонистка Светлана Миронова не примет участия в сегодняшней гонке преследования в рамках шестого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«У Светы небольшая температура, решили перестраховаться. ПЦР-тесты вся команда сдавала вчера, у всех отрицательные, включая Миронову», — написал в своём телеграм-канале руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

Сегодня, 16 января, в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 14:45 мск.

Первой на дистанцию отправится победительница спринта шведка Эльвира Эберг. Спустя 22 секунды стартует норвежка Марте Рёйселанд, затем в борьбу вступит итальянка Доротея Вирер (+0.30).

Участие в гонке примут пять россиянок. Светлана Миронова должна была стартовать восьмой с отставанием от лидера в 51 секунду.