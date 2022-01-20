Зачёт Кубка наций среди мужчин: Россия сравнялась с Францией, идущей на 2-м месте

Сегодня, 20 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась мужская индивидуальная гонка. Победу одержал российский биатлонист Антон Бабиков, не допустивший ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второй результат показал норвежец Тарьей Бё, промахнувшийся дважды. Третьим стал другой россиянин Карим Халили, который не закрыл одну мишень.

Две медали россиян, а также седьмое место Александра Логинова в индивидуальной гонке позволили сборной России догнать Францию. Теперь у обеих команд одинаковое количество очков.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Кубок наций

1. Норвегия – 4745.

2. Франция – 4671.

3. Россия – 4671.

4. Германия – 4414.

5. Беларусь – 4008.

6. Швеция – 3799.

7. Италия – 3626.

8. Украина – 3615.

9. Австрия – 3204.

10. Швейцария – 3101.