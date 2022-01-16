Матвей Елисеев: не думаю, что есть смысл смотреть в прошлое, надо двигаться вперёд
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Российский биатлонист Матвей Елисеев, ранее приостановивший карьеру, рассказал о своём текущем состоянии.
«Сейчас постепенно возвращаюсь к активным тренировкам, более деликатный режим тренировок уже прошёл. Сначала было непонимание, что со мной происходит. Это ненормальная ситуация. Всё лето готовились. Не сказать, что всё было супер гладко, но я готовился, я старался. Вышло как вышло. Я не думаю, что есть смысл смотреть в прошлое, надо двигаться вперёд.
После принятия решения о приостановке соревновательной деятельности у меня было неделя для подготовки к Рождественской гонке, поэтому я это время использовал с пользой и уже после гонки всё встало на свои места», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».
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