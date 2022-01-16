Матвей Елисеев прокомментировал победу сборной России в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

Российский биатлонист Матвей Елисеев, приостановивший карьеру, прокомментировал победу мужской сборной России в эстафете на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Вторыми финишировали немцы, третьими — белорусы.

«Почему мужчины в спринте выступили хуже, чем в эстафете? За команду всегда проще выступать, мотивация выше. Бежишь не только за себя, но и за тех парней. Эстафета — наш вид, мы сильнее в ней выступаем.

Что касается спринта, я связывался с Антоном Бабиковым, он сказал, что, возможно, после гор реакклиматизация пошла. Он сказал, что бежал как на пустых мышцах, будто не докушал перед стартом. Связывался с сервисом — лыжи работали прекрасно», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».