Шашилов — о Мироновой: с утра она сомневалась, хотела стартовать, но уже и вялость, и жар

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал подробности того, почему биатлонистка Светлана Миронова пропускает пасьют на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«С утра Светлана Миронова почувствовала лёгкое недомогание. Приехала на комплекс, померяли температуру — 36,9. Приняли решение не стартовать. С утра она сомневалась, хотела выйти на старт, но уже и вялость, и жар.

Дальше горы — надо поберечься. Накануне никаких не было проблем, только ночью почувствовала, что жарко, пот.

Пристрелка прошла в штатном режиме. Девушки будут бороться — никто не выходит на старт просто прокатиться», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 16 января, в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 14:45 мск.