Кубок мира по биатлону, зачёт масс-стартов: Вирер вышла в лидеры, Резцова на втором месте
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, победившая в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), возглавила зачёт в этом сегменте турнира. Кристина Резцова, пришедшая на финиш четвёртой, поднялась на второе место таблицы.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт масс-стартов
1. Доротея Вирер (Италия) – 103.
2. Кристина Резцова (Россия) – 91.
3. Жулия Симон (Франция) – 85.
4. Динара Алимбекова (Беларусь) — 76.
5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 75.
6. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 70.
7. Джессика Ислова (Чехия) – 67.
8. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 66.
9. Эльвира Эберг (Швеция) — 60
10. Маркета Давидова (Чехия) — 58...
23. Валерия Васнецова (Россия) — 26...
27. Ирина Казакевич (Россия) — 25...
28. Светлана Миронова (Россия) — 23…
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