Кубок мира по биатлону, зачёт масс-стартов: Вирер вышла в лидеры, Резцова на втором месте

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, победившая в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), возглавила зачёт в этом сегменте турнира. Кристина Резцова, пришедшая на финиш четвёртой, поднялась на второе место таблицы.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт масс-стартов

1. Доротея Вирер (Италия) – 103.

2. Кристина Резцова (Россия) – 91.

3. Жулия Симон (Франция) – 85.

4. Динара Алимбекова (Беларусь) — 76.

5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 75.

6. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 70.

7. Джессика Ислова (Чехия) – 67.

8. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 66.

9. Эльвира Эберг (Швеция) — 60

10. Маркета Давидова (Чехия) — 58...

23. Валерия Васнецова (Россия) — 26...

27. Ирина Казакевич (Россия) — 25...

28. Светлана Миронова (Россия) — 23…