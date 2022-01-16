Шашилов присутствует на пасьюте в Рупольдинге. Он пропускал женскую эстафету

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов присутствует на гонке преследования в рамках шестого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Отметим, что из-за отсутствия тренера на женской эстафете в рамках шестого этапа Кубка мира появились слухи о том, что Шашилова хотят отправить в отставку буквально за две недели до старта Олимпиады-2022 в Пекине.
Напомним, 14 января старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов пропустил женскую эстафету на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) из-за проблем со здоровьем. В этой гонке россиянки выиграли бронзовые медали.
Тогда в течение соревновательного дня старшего тренера Шашилова не было рядом с командой. Руководил всеми процессами тренер Николай Загурский.
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