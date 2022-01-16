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Рёйселанд выиграла пасьют на этапе КМ в Рупольдинге, лучшая среди россиянок — 14-я

Рёйселанд выиграла пасьют на этапе КМ в Рупольдинге, лучшая среди россиянок — 14-я
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В Рупольдинге (Германия) прошла женская гонка преследования в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Её победительницей стала лидер общего зачёта Кубка мира норвежка Марте Рёйселанд. Второй финишировала представительница Швеции Эльвира Эберг. Тройку призёров замкнула ещё одна шведка Ханна Эберг.

Напомним, стартовый лист пасьюта формируется по итогам спринта, который ранее выиграла младшая Эберг.

В пасьюте приняли участие пять россиянок. Лучший результат показала Ирина Казакевич, она заняла 14 место.

Биатлон. Кубок мира, 6-й этап. Рупольдинг (Германия).
Женщины, гонка преследования. 10 км

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 30.55,0 (0)
2. Эльвира Эберг (Швеция) – отставание +20,8 секунды (2)
3. Ханна Эберг (Швеция) +32,4 (1)
14. Ирина Казакевич (Россия) +1.53,8 (1)
25. Ульяна Нигматуллина (Россия) +2.41,6 (1)
29. Валерия Васнецова (Россия) +2.55,0 (4)
36. Кристина Резцова (Россия) +3.26,7 (7)
41. Анастасия Шевченко (Россия) +3.52,5 (1).

Также сегодня, 16 января на старт гонки преследования выйдут мужчины. Лучшая позиция на старте среди россиян у Максима Цветкова (21).

Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 6, Рупольдинг, Германия
Женщины. 10 км Гонка преследования
16 января 2022, воскресенье. 14:45 МСК
Окончено
1
Марте Рёйселанд
Норвегия
30:55.0
2
Эльвира Эберг
Швеция
+20.8
3
Ханна Эберг
Швеция
+32.4
Комментарии
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