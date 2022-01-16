Кристина Резцова допустила 7 промахов в пасьюте на этапе КМ в Рупольдинге

Российская биатлонистка Кристина Резцова допустила 7 промахов в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Резцова 5 раз промазала на лёжке и 2 – на стойке.
В итоге Резцова, стартовавшая 20-й, финишировала лишь 36-й. Победительницей гонки преследования стала лидер общего зачёта Кубка мира, норвежка Марте Рёйселанд. Второй финишировала представительница Швеции Эльвира Эберг. Замкнула тройку призёров ещё одна шведка, её сестра — Ханна Эберг.
Биатлон. Кубок мира, 6-й этап. Рупольдинг (Германия).
Женщины, гонка преследования. 10 км
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 30.55,0 (0).
2. Эльвира Эберг (Швеция) – отставание 20,8 секунды (2).
3. Ханна Эберг (Швеция) +32,4 (1)...
14. Ирина Казакевич (Россия) +1.53,8 (1)...
25. Ульяна Нигматуллина (Россия) +2.41,6 (1)...
29. Валерия Васнецова (Россия) +2.55,0 (4)...
36. Кристина Резцова (Россия) +3.26,7 (7)...
41. Анастасия Шевченко (Россия) +3.52,5 (1).
Также сегодня, 16 января на старт гонки преследования выйдут мужчины. Лучшая позиция на старте у Максима Цветкова (21).
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