Анфиса Резцова: дочка подустала психологически. Не помню такой плохой лёжки у Кристины
Поделиться
Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала результат своей дочери Кристины в гонке преследования в рамках шестого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
«Впечатление, что дочка подустала психологически. Физически у неё всё в порядке. На Олимпиаде она будет в порядке физически. Главное — поправить психологию. Слишком много всего вокруг — интервью, разговоры о разных лидерах. Это всё никчёмные разговоры. Лёжка у Кристины не пошла, такое бывает. Но не помню у неё такой плохой лёжки.
Но Кристина умница, она восстановится психологически. Ей надо уравновесить себя, не глядя ни на кого», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Комментарии
- 16 января 2022
-
17:01
-
16:54
-
16:53
-
16:48
-
16:44
-
16:42
-
16:36
-
16:27
-
16:23
-
16:19
-
16:15
-
16:10
-
16:05
-
15:59
-
15:58
-
15:55
-
15:51
-
15:50
-
15:47
-
15:44
-
15:42
-
15:38
-
15:33
-
15:30
-
15:26
-
15:18
-
14:55
-
14:44
-
14:43
-
14:38
-
14:31
-
14:17
-
13:30
-
13:06
-
12:33
Партнерский контент