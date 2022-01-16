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Анфиса Резцова: дочка подустала психологически. Не помню такой плохой лёжки у Кристины

Анфиса Резцова: дочка подустала психологически. Не помню такой плохой лёжки у Кристины
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала результат своей дочери Кристины в гонке преследования в рамках шестого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Впечатление, что дочка подустала психологически. Физически у неё всё в порядке. На Олимпиаде она будет в порядке физически. Главное — поправить психологию. Слишком много всего вокруг — интервью, разговоры о разных лидерах. Это всё никчёмные разговоры. Лёжка у Кристины не пошла, такое бывает. Но не помню у неё такой плохой лёжки.

Но Кристина умница, она восстановится психологически. Ей надо уравновесить себя, не глядя ни на кого», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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