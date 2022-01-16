Драчёв: пока не научимся хорошо бегать спринт, в пасьюте делать нечего

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал итоги женского пасьюта для россиянок на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Лучшей в сборной России стала Ирина Казакевич, которая заняла 14-е место.

«Казакевич сегодня молодец, два рубежа стоя отстрелялась без штрафа. Это большой плюс для дальнейшей уверенности. Пока мы не научимся бегать спринт хорошо, в пасьюте делать нечего. Когда проигрываем сразу по полторы-две минуты в спринте, говорить о том, как хорошо бежали в пасьюте… Что толку-то? Надо работать в первую очередь в спринте. Это важно, так как двойной старт. Что касается Резцовой, то показывали её очень мало, стреляла категорично плохо», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.