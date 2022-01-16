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Васильев: Резцова провалилась в стрельбе. Семь промахов — это очень много

Васильев: Резцова провалилась в стрельбе. Семь промахов — это очень много
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал итоги женского пасьюта для россиянок на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Лучшей в сборной России стала Ирина Казакевич, которая заняла 14-е место.

«Общий результат пока огорчает. Вроде ходом и неплохо, но на фоне остальных общий результат пока не тот, на который нам хочется рассчитывать.

Сегодня Резцова почему-то провалилась в стрельбе. Ходом Кристина всё ещё сильна, но стрельба совсем не пошла. Семь промахов — это даже не многовато, а очень много. Резцова только приобрела уверенность, успешно выступала на предыдущих гонках, а тут такой провал. Ничего не предвещало.

Спад Резцовой связываю с излишним желанием быстро всех догнать, она поторопилась. Потом ошибка на ошибке была уже как снежный ком», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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