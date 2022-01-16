Ирина Казакевич отыграла 21 место в пасьюте Рупольдинга

Российская биатлонистка Ирина Казакевич отыграла 21 позицию в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Ирина стартовала 35-й, а финишировала 14-й (лучший результат среди россиянок). На четырёх огневых рубежах Казакевич допустила лишь один промах.

Победительницей гонки преследования стала лидер общего зачёта Кубка мира, норвежка Марте Рёйселанд. Второй финишировала представительница Швеции Эльвира Эберг. Замкнула тройку призёров ещё одна шведка, её сестра — Ханна Эберг.

Также сегодня, 16 января на старт гонки преследования выйдут мужчины. Лучшая позиция на старте у Максима Цветкова (21).