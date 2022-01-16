Богалий объяснила возможные причины семи промахов Кристины Резцовой в пасьюте на этапе КМ

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий отреагировала на семь промахов лидера женской сборной России по биатлону Кристины Резцовой в пасьюте в рамках шестого этапа Кубка мира в Рупольдинге.
«Сейчас есть возможность поставить некоторые моменты на паузу, день-два не стрелять, отдохнуть. Иногда бывает, что стрелковая форма уходит, а отдых от оружия идёт на пользу. Возможно, Кристина торопилась, либо легла не так, не уловила ветер. На стрелковое внимание влияют и внутренние причины. Наверное, проще бежать хорошие гонки после неудач, чем после хороших гонок возвращаться и показывать тот же уровень. Пережить победу намного сложнее. Иногда бывает, что не хватает эмоций, психологии. Возможно, сместилась средняя точка попадания. Это может связано с изготовкой, либо с ветром», — сказала Богалий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 16 января 2022
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