У Резцовой шестой ход в пасьюте Рупольдинга. Казакевич проиграла лидеру почти 30 секунд

Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше показала лучший ход в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Пасьют она завершила на 9-м месте, допустив 3 промаха.

Лучшей по скорости на лыжне среди россиянок была Кристина Резцова, которая проиграла француженке почти 12 секунд.

Биатлон. Кубок мира, 6-й этап. Рупольдинг (Германия).

Женщины, гонка преследования. 10 км. Ход

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 26.36,3.

2. Линн Перссон (Швеция) – отставание 2,9 секунды.

3. Динара Алимбекова (Беларусь) + 5,0.

4. Анна Сола (Беларусь) +7,9.

5. Маркета Давидова (Чехия) +11,5.

6. Кристина Резцова (Россия) +11,8...

16. Ирина Казакевич (Россия) +26,2...

30. Ульяна Нигматуллина (Россия) +51,4...

33. Валерия Васнецова (Россия) +57,2...

47. Анастасия Шевченко (Россия) +1.41,4.