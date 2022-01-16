У Резцовой шестой ход в пасьюте Рупольдинга. Казакевич проиграла лидеру почти 30 секунд

Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше показала лучший ход в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Пасьют она завершила на 9-м месте, допустив 3 промаха.
Лучшей по скорости на лыжне среди россиянок была Кристина Резцова, которая проиграла француженке почти 12 секунд.
Биатлон. Кубок мира, 6-й этап. Рупольдинг (Германия).
Женщины, гонка преследования. 10 км. Ход
1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 26.36,3.
2. Линн Перссон (Швеция) – отставание 2,9 секунды.
3. Динара Алимбекова (Беларусь) + 5,0.
4. Анна Сола (Беларусь) +7,9.
5. Маркета Давидова (Чехия) +11,5.
6. Кристина Резцова (Россия) +11,8...
16. Ирина Казакевич (Россия) +26,2...
30. Ульяна Нигматуллина (Россия) +51,4...
33. Валерия Васнецова (Россия) +57,2...
47. Анастасия Шевченко (Россия) +1.41,4.
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