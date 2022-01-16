Хованцев: Резцова могла устать. Кристине лучше пропустить этап в Атхольце

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал итоги женского пасьюта для россиянок на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Лучшей в сборной России стала Ирина Казакевич, которая заняла 14-е место.
«Ходом у наших девушек всё в порядке. Казакевич неплохо бежала, стреляла хорошо — сегодня очень прилично переместилась за счёт хорошей стрельбы. Это позитивная нотка. Дай бог, чтобы это дало Ирине толчок для будущих стартов.
Может, какое-то неоптимальное состояние повлияло на стрельбу Резцовой. Вопрос с отбором Кристины в команду на Олимпийские игры решён, она должна психологически раскрепоститься и начать работать так, как она может. Давление лидерства в команде не должно сказываться на Резцовой.
Возможно, сегодня Кристина хотела показать очень хороший результат, но что-то не получилось. Резцова могла немного устать физически. Не знаю, как решат тренеры, но допускаю, что Резцовой лучше пропустить этап в Антхольце. Ей нужно отдохнуть от соревнований и потренироваться, чтобы удалить внимание последнему этапу подготовки к Олимпиаде», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 16 января 2022
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