Кристина Резцова прокомментировала провальную стрельбу в пасьюте Рупольдинга

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала провальную стрельбу (7 промахов) в пасьюте на шестом этапе Кубка мира, который проходит в Рупольдинге (Германия).

«Я не знаю, что произошло на стрельбе лёжа. Здесь идеальные условия — нет ветра, и никаких предпосылок, чтоб стрелять плохо. Не знаю, где были промахи на второй стрельбе. На первой промахи были недалёкие, и никакой поправки не надо было делать. Я не знаю, что произошло.

На первом круге было много народу, приходилось их рвано обгонять. На втором такого не было, я ушла и уже постепенно набирала скорость. На последнем круге у меня осталось достаточно сил, я не выложилась на первом или втором и разложилась грамотно. Тут достаточно длинный подход к рубежу, я не задыхалась. Не понимаю, что произошло.

Получилось на стойке? Просто после пяти кругов не хотелось идти на штрафной круг, с каждым разом он становился всё медленнее и тяжелее. Я не сдавалась и боролась до конца, потому что тренеры кричали, что нужно вырабатываться, кубковые очки и так далее. Сегодня не зашла гонка, извините», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».