Ульяна Нигматуллина: при подготовке к сезону я не делала акцент на олимпийский отбор

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина (Кайшева) прокомментировала своё выступление в пасьюте на шестом этапе Кубка мира, который проходит в Рупольдинге (Германия). Нигматуллина заняла 25-е место, стартовав с 49-го.
«После спринтерской гонки я была в растерянности, но мы провели глубокий анализ с моим тренером по стрельбе. Сделали вывод, что провели продуктивную и очень тяжёлую работу на новогоднем сборе, и она не могла просто так зайти. Сейчас мне нужно больше стартов, чтобы реализоваться, разогнаться, и я надеюсь, что больше не буду пропускать гонки и подойду в оптимальной форме к главному старту.
За эти три дня я сделала работу над ошибками. Рада возможности, что было время заняться проблемками, которые достаточно незначительные, но когда они складываются, получается большой минус, а сейчас получилось их решить. Мне кажется, у меня получилось исправить технические ошибки на дистанции.
У меня не было волнения по поводу олимпийского отбора, и я достаточно спокойно себя чувствовала в этом плане. При подготовке к сезону я не делала акцент на отбор на Олимпийские игры, делала акцент на подготовку через старты, которая идёт сейчас», — сказала Нигматуллина в эфире «Матч ТВ».
- 16 января 2022
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