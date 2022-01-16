Казакевич — об отборе на Олимпиаду: сейчас ничего не известно, мы работаем на полную

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала своё выступление в пасьюте на шестом этапе Кубка мира, который проходит в Рупольдинге (Германия). Казакевич заняла 14-е место, стартовав 35-й.

«Сегодня, в принципе, всё получилось с точки зрения стрельбы. Была одна досадная ошибка: затянула пятый выстрел на лёжке, но для меня это лучшая стрельба за сезон. Так что гонкой я довольна.

Медаль в эстафете подарила мне очень много эмоций. Хоть и было много разговоров, как прошла гонка, но у нас была медаль. Мы были рады всей командой оказаться на пьедестале, а для меня это было особенно важно. С этими позитивными эмоциями я сегодня и бежала гонку преследования.

Сегодня не спешила на рубеже. В эстафете у нас были большие отставания, нужно было пытаться отыгрывать за счёт времени стрельбы. В эстафете всегда все рискуют. А в гонке преследования я очень аккуратно работала. Мы пришли на заключительный огневой рубеж с пятью девчонками, и все отстрелялись быстрее меня, но я ушла без штрафных кругов и не пожалела о том, что стояла на пару секунд дольше.

Вопрос по олимпийскому отбору не решён. Только когда будет официально объявлен состав, можно будет выдохнуть и спокойно готовиться к Олимпийским играм. Сейчас ничего не известно, мы работаем на полную. Но ты не ходишь постоянно, не думаешь о том, что идёт олимпийский отбор. Ты понимаешь, что есть возможность, которой нужно воспользоваться, особенно если речь идёт о том, что ты будешь представлять свою страну на Олимпийских играх», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».