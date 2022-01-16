Рёйселанд выиграла 4 из 5 пасьютов в нынешнем сезоне Кубка мира

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, выигравшая пасьют на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), таким образом одержала четвёртую победу в пяти гонках преследования в текущем сезоне соревнований.

Норвежка выиграла пасьюты в Эстерсунде, Хохфильцене, Оберхофе и Рупольдинге, не взяв золото лишь на этапе во французском Анси, когда первой стала шведская биатлонистка Эльвира Эберг.

Напомним, ранее в Рупольдинге (Германия) завершилась женская гонка преследования в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Её победительницей стала лидер общего зачёта Кубка мира норвежка Марте Рёйселанд. Второй финишировала представительница Швеции Эльвира Эберг. Тройку призёров замкнула ещё одна шведка Ханна Эберг.