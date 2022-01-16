Елисеев поделился мыслями о готовности российских биатлонистов к Олимпиаде в Пекине

Российский биатлонист Матвей Елисеев, приостановивший карьеру, прокомментировал форму российских спортсменов перед стартом Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Нет, мне не обидно сейчас смотреть биатлон. Ребята выступают прекрасно. Вчерашнюю эстафету я не мог посмотреть в прямом эфире, у меня была тренировка. Я очень сильно за них рад.

Говоря о женской команде, сейчас Ирина (Казакевич. — Прим. «Чемпионата») в прекрасной стрелковой форме. Наверное, много тренажить не стоит, хотя каждый выбирает тренировки по-своему. Кристина (Резцова. — Прим. «Чемпионата») прекрасно стреляет. Мы это знаем, это видели. Она со всем справится, только вперёд», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее в Рупольдинге (Германия) завершилась женская гонка преследования в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Её победительницей стала лидер общего зачёта Кубка мира норвежка Марте Рёйселанд. Второй финишировала представительница Швеции Эльвира Эберг. Тройку призёров замкнула ещё одна шведка Ханна Эберг.