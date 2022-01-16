Каминский оценил шансы Бабикова, Цветкова и Серохвостова на завоевание олимпийской путёвки

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о претендентах на олимпийские путёвки. Напомним, сборная России в Пекине (Китай) выступит неполной квотой (пять человек).
«Я не могу говорить за весь тренерский коллектив, который будет определять олимпийский состав. Мы должны рассмотреть все плюсы и минусы каждого спортсмена в конкретной ситуации, с учётом того, что они будут в горах, где сложная ветровая обстановка и тупой снег.
Плюс Бабикова в том, что он хороший стрелок в сложной ветровой ситуации. Халили очень хорошо себя чувствует в горах, и ситуация в эстафете показала, что, несмотря на не самое идеальное состояние, он смог собраться и отстрелять «на ноль».
Серохвостов тоже хорошо чувствует себя в горах. Но главное – это его лыжная техника, нужно его подвести в хорошем состоянии. Латыпов и Логинов – это лидеры команды, с ними понятно. Цветков — это уверенный запасной на любую позицию в эстафете. Он это доказал.
Состав сначала обсудим с тренерами, потом вместе с президентом федерации. Наверное, кто-то из правления захочет поучаствовать. Потом решение будет обнародовано в прессе. Спортсменам, наверное, раньше получится сообщить.
Возможны ли перестановки? У нас сейчас оформляется семёрка. Семью людьми мы смело можем оперировать, есть Томшин, ещё и других ребят можем рассмотреть», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».
- 16 января 2022
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