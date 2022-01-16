Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Каминский оценил шансы Бабикова, Цветкова и Серохвостова на завоевание олимпийской путёвки

Каминский оценил шансы Бабикова, Цветкова и Серохвостова на завоевание олимпийской путёвки
Комментарии

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о претендентах на олимпийские путёвки. Напомним, сборная России в Пекине (Китай) выступит неполной квотой (пять человек).

«Я не могу говорить за весь тренерский коллектив, который будет определять олимпийский состав. Мы должны рассмотреть все плюсы и минусы каждого спортсмена в конкретной ситуации, с учётом того, что они будут в горах, где сложная ветровая обстановка и тупой снег.

Плюс Бабикова в том, что он хороший стрелок в сложной ветровой ситуации. Халили очень хорошо себя чувствует в горах, и ситуация в эстафете показала, что, несмотря на не самое идеальное состояние, он смог собраться и отстрелять «на ноль».

Серохвостов тоже хорошо чувствует себя в горах. Но главное – это его лыжная техника, нужно его подвести в хорошем состоянии. Латыпов и Логинов – это лидеры команды, с ними понятно. Цветков — это уверенный запасной на любую позицию в эстафете. Он это доказал.

Состав сначала обсудим с тренерами, потом вместе с президентом федерации. Наверное, кто-то из правления захочет поучаствовать. Потом решение будет обнародовано в прессе. Спортсменам, наверное, раньше получится сообщить.

Возможны ли перестановки? У нас сейчас оформляется семёрка. Семью людьми мы смело можем оперировать, есть Томшин, ещё и других ребят можем рассмотреть», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

С составом сборной России на Олимпиаду всё ясно. Изменить его может только чудо С составом сборной России на Олимпиаду всё ясно. Изменить его может только чудо
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022