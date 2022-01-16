Тренер мужской сборной России рассказал о планах команды перед Олимпиадой-2022 в Пекине

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о планах команды в преддверии Олимпийских игр – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

«В Антхольце будует бежать, наверное, не вся команда. Зависит от текущего состояния спортсмена. Мы заезжаем сразу на гору, и могут быть акклиматизационные моменты. Будем учитывать, кто как будет реагировать. Сразу после Антхольца команда полетит в Китай. Доволен ли подготовкой команды к Олимпиаде? Да», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Седьмой этап Кубка мира в Антхольце (Италия) пройдёт с 20 по 23 января. Его программу вошли индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты.