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Лессер — о помощи Латыпову: это такая мелочь. Не ожидал, что получу столько благодарности

Лессер — о помощи Латыпову: это такая мелочь. Не ожидал, что получу столько благодарности
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Биатлонист сборной Германии Эрик Лессер рассказал, что думает по поводу внимания российских болельщиков.

Ранее Лессер одолжил свой тренировочный инвентарь российскому биатлонисту Эдуарду Латыпову, который находится на карантине в Оберхофе (Германия). Комментатор Дмитрий Губерниев в эфире призвал подписываться на «инстаграм» Лессера, и российские болельщики завалили немецкого спортсмена словами благодарности.

«Это какое-то сумасшествие. Я знаю, что у меня есть поклонники в России. Для меня то, что я сделал, это такая мелочь. Совершенно не ожидал, что получу столько благодарности. Я вспомнил вроде 2017 год. Ванесса Хинц потеряла свой паспорт в Ханты-Мансийске, и Иван Черезов три дня развлекал её. Это были три лучших дня в её жизни. Можно сказать, я вернул долг немецкой команды», — сказал Лессер в эфире «Матч ТВ».

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