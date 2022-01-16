Лессер — о помощи Латыпову: это такая мелочь. Не ожидал, что получу столько благодарности

Биатлонист сборной Германии Эрик Лессер рассказал, что думает по поводу внимания российских болельщиков.

Ранее Лессер одолжил свой тренировочный инвентарь российскому биатлонисту Эдуарду Латыпову, который находится на карантине в Оберхофе (Германия). Комментатор Дмитрий Губерниев в эфире призвал подписываться на «инстаграм» Лессера, и российские болельщики завалили немецкого спортсмена словами благодарности.

«Это какое-то сумасшествие. Я знаю, что у меня есть поклонники в России. Для меня то, что я сделал, это такая мелочь. Совершенно не ожидал, что получу столько благодарности. Я вспомнил вроде 2017 год. Ванесса Хинц потеряла свой паспорт в Ханты-Мансийске, и Иван Черезов три дня развлекал её. Это были три лучших дня в её жизни. Можно сказать, я вернул долг немецкой команды», — сказал Лессер в эфире «Матч ТВ».